Ракитич — Месси: твоё наследие бесценно. Продолжай удивлять нас своей магией

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ранее выступавший за «Барселону», обратился к нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.



«Лео, для меня было честью играть с тобой все эти годы. Спасибо за всё, что ты сделал для такого большого клуба, как «Барселона». Твоё наследие бесценно. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Продолжай удивлять нас своей магией», — написал Ракитич на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.



Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.