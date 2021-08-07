Ракитич — Месси: твоё наследие бесценно. Продолжай удивлять нас своей магией

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ранее выступавший за «Барселону», обратился к нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.
«Лео, для меня было честью играть с тобой все эти годы. Спасибо за всё, что ты сделал для такого большого клуба, как «Барселона». Твоё наследие бесценно. Я желаю тебе всего наилучшего в будущем. Продолжай удивлять нас своей магией», — написал Ракитич на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
- 7 августа 2021
-
15:40
-
15:34
-
15:10
-
14:57
-
14:56
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
14:00
-
13:59
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:12
-
11:59
-
11:41
-
11:40
-
11:18
-
11:17
-
11:05
-
10:49
-
10:26
-
10:23
-
09:52
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
08:26
-
07:55