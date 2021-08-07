«Ты — великий человек». Луис Суарес отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который теперь выступает за «Атлетико», отреагировал на уход аргентинского форварда Лионеля Месси из клуба.
«Нужно много слов, чтобы рассказать историю, написанную тобой в «Барселоне». Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали. Я всегда буду благодарен за то, как ты меня принял с тех пор, как я приехал, потому что ты — великий человек. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в «Барселоне» и что мне посчастливилось играть с тобой. Я искренне надеюсь, что то, что произойдёт в будущем, будет лучшим вариантом для тебя и твоей семьи. Я так сильно тебя люблю», — написал Суарес в своём «инстаграме».
- 7 августа 2021
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