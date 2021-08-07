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«Ты — великий человек». Луис Суарес отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны»

«Ты — великий человек». Луис Суарес отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны»
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который теперь выступает за «Атлетико», отреагировал на уход аргентинского форварда Лионеля Месси из клуба.

«Нужно много слов, чтобы рассказать историю, написанную тобой в «Барселоне». Клуб, в котором ты вырос, клуб, который ты так любишь, и столько титулов, которые ты выиграл, пока не стал лучшим футболистом, которого когда-либо знали. Я всегда буду благодарен за то, как ты меня принял с тех пор, как я приехал, потому что ты — великий человек. Горжусь тем, что разделил тысячи прекрасных моментов в «Барселоне» и что мне посчастливилось играть с тобой. Я искренне надеюсь, что то, что произойдёт в будущем, будет лучшим вариантом для тебя и твоей семьи. Я так сильно тебя люблю», — написал Суарес в своём «инстаграме».

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