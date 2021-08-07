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Хавбек «Динамо» Даниил Лесовой перенёс операцию на колене

Хавбек «Динамо» Даниил Лесовой перенёс операцию на колене
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Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой перенёс операцию на колене в Италии, сообщает пресс-служба московского клуба. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Напомним, ранее у футболиста было диагностировано парциальное повреждение передней крестообразной связки колена.

«Ждём тебя на поле, Лес! Восстанавливайся и возвращайся скорее», — говорится в сообщении.

Московское «Динамо» в 30 матчах набрало 50 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Зенит» (65). После двух туров нового розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице. В матче 3-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 8 августа.

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