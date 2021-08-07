Лионель Месси проведёт пресс-конференцию на «Камп Ноу»
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8 августа бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси проведёт пресс-конференцию на «Камп Ноу», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
Ранее Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамад Аль-Тани, объявил о завершении переговоров с аргентинским форвардом.
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