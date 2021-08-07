Иньеста обратился к Месси после ухода аргентинца из «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пожелал удачи нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.



«Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов, волшебных и не очень удачных, но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на «Камп Ноу» в футболке другой команды. Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи всё было прекрасно. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой», — написал Иньеста на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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