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Иньеста обратился к Месси после ухода аргентинца из «Барселоны»

Иньеста обратился к Месси после ухода аргентинца из «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пожелал удачи нападающему Лионелю Месси после ухода аргентинца из каталонского клуба.

«Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов, волшебных и не очень удачных, но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на «Камп Ноу» в футболке другой команды. Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи всё было прекрасно. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой», — написал Иньеста на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать контрактное соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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