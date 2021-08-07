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«Ахмат» расторг контракт с Понсе по обоюдному согласию сторон

«Ахмат» расторг контракт с Понсе по обоюдному согласию сторон
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«Ахмат» расторг контракт с нападающим Андресом Понсе, сообщает пресс-служба клуба. Грозненская команда и 24-летний венесуэлец разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.

Понсе выступал за «Анжи» с 2018 года. Всего за махачкалинский клуб он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей. Ранее играл за «Депортиво Тачиру», «Льянерос», «Ольяненси», «Сампдорию», «Лугано», «Ливорно» и «ФеральпиСало». За сборную Венесуэлы сыграл восемь матчей и забил один гол.

Андрес пополнил ряды «Ахмата» летом 2019 года на правах свободного агента. Игрок провёл 31 матч, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость нападающего в € 700 тыс.

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