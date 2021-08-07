«Арсенал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Арсенал» Т: Левашов, Смольников, Бурлак, Новосельцев, Радакович, Бьёрнстрём, Пантелеев, Чаушич, Хлусевич, Давиташвили, Луценко.



Запасные: Шамов, Довбня, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Кангва, Костадинов, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.



«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Солдатенков, Божин, Зеффан, Иванисеня, Пруцев, Ежов, Зиньковский, Сарвели, Онугха.



Запасные: Фролов, Овсянников, Карпов, Чернов, Смирнов, Витюгов, Кабутов, Липовой, Пиняев, Глушенков, Цыпченко, Сергеев.