Гол Малкома принёс сборной Бразилии золото на Олимпийских играх в Токио

7 августа состоялся финал Олимпийского футбольного турнира, в рамках которого сошлись между собой сборные Испании и Бразилии. Встреча прошла на стадионе «Ниссан» в Иокогаме. Встречу обслуживал главный судья Крис Бит из Австралии. Сборная Бразилии оказалась сильнее соперника со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени.



На 38-й минуте сборная Бразилии получила возможность пробить пенальти, но этот шанс не реализовал нападающий Ришарлисон. В компенсированное к первому тайме время бразильский форвард Матеус воспользовался передачей полузащитника Дани Алвеса и открыл счёт. На 61-й минуте равновесие восстановил нападающий Микель Оярсабаль, который откликнулся на передачу полузащитника Карлоса Солера.



Встреча перешла в дополнительное время, которое получилось богатым на события. На 108-й минуте Малком переиграл вратаря соперника и принёс сборной Бразилии золотые медали, установив окончательный счёт.