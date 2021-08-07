«Зенит» — «Краснодар»: Азмун забил быстрый гол

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче с «Краснодаром» на 9-й минуте встречи.
Вендел классной передачей разрезал оборону соперника, Азмун подхватил мяч, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот.
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
В двух предыдущих турах «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и проиграл «Химкам» (0:1).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» финишировал на 10-м месте.
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