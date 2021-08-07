«Зенит» — «Краснодар»: судья после VAR отменил забитый со штрафного гол Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол со штрафного в матче с «Зенитом», однако главный арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот.

Гол «Краснодара» не засчитали, так как игрок гостей забежал в стенку «Зенита» и мешал питерцам. По новым правилам — это нарушение правил.

Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



В двух предыдущих турах «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и проиграл «Химкам» (0:1).



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» финишировал на 10-м месте.