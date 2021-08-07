Источник: «Челси» оформил трансфер Лукаку

«Челси» закрыл сделку по переходу в команду форварда «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Sportitalia со ссылкой на собственные источники. По данным издания, лондонцы заплатят за него € 115 млн.

Ранее СМИ утверждали, что сам Лукаку согласовал контракт с «Челси».

Ожидается, что всё будет оформлено уже сегодня, 7 августа. После этого бельгиец сможет вылететь в Лондон.

Лукаку уже выступал за «Челси». Так, он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.