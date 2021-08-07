Линекер оценил трансферную кампанию «ПСЖ», который может подписать Месси

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о возможном переходе экс-капитана каталонцев Лионеля Месси в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Месси уже фактически согласовал детали контракта с парижанами.

«Если Месси перейдёт в «ПСЖ», что уже кажется неизбежным, то получится, что они подписали Доннарумму, Рамоса и Вейналдума бесплатно, а также бесплатно взяли величайшего игрока в истории. Такие дела», — написал Линекер в своём «твиттере».

Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.