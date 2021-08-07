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Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл в «Дженоа»

Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани перешёл в «Дженоа»
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Пресс-служба «Дженоа» объявила о переходе бразильского полузащитника Эрнани, который ранее выступал за «Парму». Бразилец перешёл в «Дженоа» на правах аренды. Контракт подписан на один сезон с обязательством последующего выкупа. Опция станет обязательной при соблюдении определённых условий. Соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Эрнани выступал за «Зенит» с 2017 по 2020 год. В составе санкт-петербургского клуба бразильский игрок стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

По итогам прошлого сезона «Парма» покинула итальянскую Серию А. «Дженоа» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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