«Зенит» обыграл «Краснодар», Азмун оформил дубль

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче с «Краснодаром» на 9-й минуте встречи. Вендел классной передачей разрезал оборону соперника, Азмун подхватил мяч, выскочил один на один и аккуратно пробил в нижний угол ворот. Затем полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол со штрафного в матче с «Зенитом», однако главный арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот.

Сердар Азмун забил свой второй гол в матче с «Краснодаром» на 35-й минуте матча. До Азмуна дошёл пас с фланга, и иранец сложным ударом из штрафной направил мяч под перекладину. Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил третий гол петербуржцев. На 44-й минуте Далер Кузяев в контратаке убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, Ерохин подстроился и в касание пробил в ближний угол ворот. Защитник «Краснодара» Урош Спаич сократил отставание в счёте до минимума. На 76-й минуте прошла подача с углового, Михаил Кержаков потащил удар Юрия Газинского в упор, но Спаич подкараулил отскок и поразил полупустые ворота.

«Зенит» набрал 9 очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (3) — на 11-м месте.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



В двух предыдущих турах «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2). «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0) и уступил «Химкам» (0:1).

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» финишировал на 10-м месте.