«Спартак» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Поделиться
Сегодня, 7 августа, состоится матч «Спартак» — «Нижний Новгород». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды определились со стартовыми составами на этот матч.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.
В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
Комментарии
- 7 августа 2021
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:41
-
18:38
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
17:55
-
17:48
-
17:39
-
17:37
-
17:28
-
17:27
-
17:20
-
17:13
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:33
-
16:22
-
15:56
-
15:40
-
15:34
-
15:10
-
14:57
-
14:56
Партнерский контент