«Спартак» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, состоится матч «Спартак» — «Нижний Новгород». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды определились со стартовыми составами на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.

В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).