Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в сезоне

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в сезоне
Комментарии

В Туле завершился очередной матч 3-го тура РПЛ. Тульский «Арсенал» принимал «Крылья Советов». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 3-й минуте Зурико Давиташвили открыл счёт и вывел «Арсенал» вперёд. В концовке первого тайма, уже в компенсированное время, Даниил Хлусевич забил второй мяч. Гости сумели сократить отставание в счёте в начале второго тайма, когда Иван Сергеев реализовал пенальти. Однако добиться большего самарцам так и не удалось.

«Арсенал» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Крылья Советов» потерпели уже третье поражение кряду.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Краснодаром». «Крылья Советов» в 4-м туре РПЛ отправятся в гости к «Рубину».

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
07 августа 2021, суббота. 17:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Давиташвили – 3'   2:0 Хлусевич – 45+2'   2:1 Сергеев – 49' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021