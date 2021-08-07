«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и одержал первую победу в сезоне

В Туле завершился очередной матч 3-го тура РПЛ. Тульский «Арсенал» принимал «Крылья Советов». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Уже на 3-й минуте Зурико Давиташвили открыл счёт и вывел «Арсенал» вперёд. В концовке первого тайма, уже в компенсированное время, Даниил Хлусевич забил второй мяч. Гости сумели сократить отставание в счёте в начале второго тайма, когда Иван Сергеев реализовал пенальти. Однако добиться большего самарцам так и не удалось.

«Арсенал» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Крылья Советов» потерпели уже третье поражение кряду.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Краснодаром». «Крылья Советов» в 4-м туре РПЛ отправятся в гости к «Рубину».