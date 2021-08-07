Сердар Азмун поделился эмоциями от дубля в ворота «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2), в котором он оформил дубль.
«Как объяснить такую результативность? Я выполняю свою работу. Слава богу, что так происходит, но это не только моя заслуга, но и заслуга моих партнёров. Буду и дальше стараться, дай бог, чтобы и дальше была такая же результативность.
Мне не важно, какой ногой наносить удар по воротам? Главное — забивать голы ногой, неважно, правой или левой. У меня 99 голов в составе российских команд? Я не знал об этом! Спасибо, что сказали! Если бы вы сказали об этом раньше, я бы, возможно, забил сегодня и сотый гол», — приводит слова Азмуна пресс-служба «Зенита».
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- 7 августа 2021
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