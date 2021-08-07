«Спартак» — «Нижний Новгород»: Алексей Козлов забил второй мяч гостей

В эти минуты в Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород». Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». Ещё один мяч гости забили на 16-й минуте. После навеса с фланга Алексей Козлов с угла вратарской точно пробил головой.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Рассказов, Жиго, Айртон, Мирзов, Крал, Мозес, Хендрикс, Соболев, Ларссон.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Калинский, Миладинович, Масоэро, Ткачук, Балай, Сулейманов.
- 7 августа 2021
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