Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (3:2).
«Мы провели тяжёлый матч. В первом тайме по результату всё для нас складывалось хорошо, хотя по игре не хватало движения. Второй тайм был лучше, команда отрывками демонстрировала хорошую игру — но, к сожалению, не весь тайм. Вообще второй тайм нам удался намного лучше. Пропущенный мяч добавил нервов, любая ошибка могла привести к ещё одному пропущенному мячу. Мы набрали три очка в очень сложном матче, можно сказать, что три выезда не прошли просто так. Теперь ребятам надо отдохнуть, чтобы лучше выглядеть в следующем матче.
Почему в концовке перешли на схему с тремя центральными защитниками? Эта схема имеет место, поскольку она знакома Сутормину, плюс она эффективна при игре против команд, использующих «навал» с большим количеством фланговых передач. Нам также очень помогает Чистяков, сильно играющий вверху. Говорить о том, что эта схема рабочая, преждевременно, но в каких-то случаях её использование имеет место», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
- 7 августа 2021
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