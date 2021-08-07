Семак: то, что Дзюба не забивает — не катастрофично. По игре стараются все

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы в матче с «Краснодаром» (3:2).

«То, что Артём не забивает — не катастрофично. Голы добавляют игрокам уверенности, особенно форвардам, но по игре могу сказать, что стараются все. Понятно, что есть ошибки, над ними нужно работать, но по сути все футболисты вносят посильный вклад. Кто-то делает это сегодня, кто-то — завтра. Сейчас одни лидеры, потом другие игроки понесут это бремя», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. Дзюба не отметился результативными действиями.