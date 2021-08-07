«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

В матче за Суперкубок Англии «Лестер Сити» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Натана Аке.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был «Арсенал».