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«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
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В матче за Суперкубок Англии «Лестер Сити» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо, который реализовал пенальти, назначенный за фол Натана Аке.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Питер Бэнкс.

«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз. Последним обладателем Суперкубка был «Арсенал».

Суперкубок Англии. Финал
07 августа 2021, суббота. 19:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Ихеаначо – 89' (пен)
Комментарии
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