Мозес получил травму в первом тайме матча с «Нижним Новгородом» и был заменён

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был вынужден покинуть поле во время матча 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом». Нигериец получил травму и на 36-й минуте был заменён. Вместо него на поле вышел Зелимхан Бакаев.

После первого тайма «Спартак» уступает со счётом 0:2. Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». Ещё один мяч гости забили на 16-й минуте. После навеса с фланга Алексей Козлов с угла вратарской точно пробил головой.

В двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.