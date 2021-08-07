Семак: поздравляю Малкома. Он внёс ключевой вклад в победу бразильцев на Олимпиаде
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Краснодаром» (3:2) поздравил форварда питерцев Малкома с победой на Олимпиаде в составе сборной Бразилии.
«Малком получит несколько дней отдыха. Пользуясь случаем, поздравляю его с победой. Я понимаю, насколько непросто было ему всё время выходить на замену, но он ждал своего шанса, и в итоге внёс ключевой вклад в победу сборной Бразилии. Что касается Клаудиньо, посмотрим, насколько быстро он сумеет адаптироваться, будем смотреть на его состояние», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.
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