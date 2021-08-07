Червиченко: чемпионство к столетию «Спартака»? С такой игрой — только во снах

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Нижним Новгородом» (1:2).
«Спартак» владел инициативой, но нельзя сказать, что был лучше. Максименко героически спас команду от разгрома в первом тайме. А дальше соперник играл по счёту. «Спартак» же весь разобранный, непонятный: навал, сумбур, никакой мысли. Может, дело и не в тренере. Надо в клубе разобраться, чтобы не создавать нервозную обстановку. Конечно, отсутствовали лидеры команды, но и к Витории много вопросов. Я не специалист уровня Витории, но его составы, связки заставляют сомневаться. Тренер всё время пытается выпускать Мирзова, Хендрикса. То ли хочет сложить полное мнение, то ли что. Выходят люди, которые всё проиграли с «Бенфикой», а сейчас — в первом тайме с «Нижним Новгородом». Что ещё Витория хочет узнать о них?
Чемпионство к столетию? С такой игрой — только во снах. Внутренние конфликты точно убивают моральный дух, настрой, каждый примеряет на себя. А мы знаем, что футболисты — не интеллектуалы, каждый додумывает в меру своей тревожности. Взять матч «Зенит» — «Краснодар», там и одна, и вторая команда выглядела лучше. Какое чемпионство для «Спартака»? Пока что всё плохо. Одна победа за три матча, и то с притянутого за уши пенальти», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 7 августа 2021
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