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Равиль Измайлов: победа над «Спартаком» — главная в истории «Нижнего Новгорода»

Равиль Измайлов: победа над «Спартаком» — главная в истории «Нижнего Новгорода»
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1).

«Хороший матч, победили за счёт самоотверженной борьбы. Это показал один из игроков, которому сейчас в Боткинской больнице зашивают голову, потом сделают обследование. Все парни бились, каждый заслужил победы, места в РПЛ. Победили за счет настроя, тренерских ходов. На сегодняшний день это главная победа в истории «Нижнего Новгорода».

Пока непонятно, что с Миладиновичем, будет обследование. Играли по счёту, понятно, что наш клуб слабее, бюджет меньше. Счёт всё показывает за Кержакова. У нас есть задача, на сегодняшний день играем хорошо, цель выполняем. Задача — быть в десятке. В кубке — пройти как можно дальше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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