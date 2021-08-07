Равиль Измайлов: победа над «Спартаком» — главная в истории «Нижнего Новгорода»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1).
«Хороший матч, победили за счёт самоотверженной борьбы. Это показал один из игроков, которому сейчас в Боткинской больнице зашивают голову, потом сделают обследование. Все парни бились, каждый заслужил победы, места в РПЛ. Победили за счет настроя, тренерских ходов. На сегодняшний день это главная победа в истории «Нижнего Новгорода».
Пока непонятно, что с Миладиновичем, будет обследование. Играли по счёту, понятно, что наш клуб слабее, бюджет меньше. Счёт всё показывает за Кержакова. У нас есть задача, на сегодняшний день играем хорошо, цель выполняем. Задача — быть в десятке. В кубке — пройти как можно дальше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 7 августа 2021
-
23:07
-
23:02
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
21:56
-
21:42
-
21:36
-
21:21
-
21:19
-
21:08
-
21:02
-
20:58
-
20:41
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:11
-
20:07
-
20:07
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:57
-
18:57
-
18:41
-
18:38