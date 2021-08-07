Равиль Измайлов: победа над «Спартаком» — главная в истории «Нижнего Новгорода»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1).



«Хороший матч, победили за счёт самоотверженной борьбы. Это показал один из игроков, которому сейчас в Боткинской больнице зашивают голову, потом сделают обследование. Все парни бились, каждый заслужил победы, места в РПЛ. Победили за счет настроя, тренерских ходов. На сегодняшний день это главная победа в истории «Нижнего Новгорода».

Пока непонятно, что с Миладиновичем, будет обследование. Играли по счёту, понятно, что наш клуб слабее, бюджет меньше. Счёт всё показывает за Кержакова. У нас есть задача, на сегодняшний день играем хорошо, цель выполняем. Задача — быть в десятке. В кубке — пройти как можно дальше», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.