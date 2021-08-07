Гендиректор «Нижнего Новгорода»: аренда игроков «Спартака»? Нам будет это интересно

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов после победы над «Спартаком» (2:1) ответил на вопрос о финансировании клуба.



«С финансированием у „Нижнего Новгорода“ всё нормально, комплектование продолжается. До 9 сентября у нас будет полный состав. Если «Спартак» будет отдавать в аренду игроков, нам будет это интересно. Деньги есть», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт в этой встрече был открыл уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.