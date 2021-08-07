Витория ответил на вопрос о конфликте Попова и Салиховой

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ситуацию, которая возникла в клубе. В последнее время Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, устроила обмен колкостями с бывшим спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым.

«Влияет ли телеграм-война между Поповым и Салиховой на игроков? Я предпочитаю оставить эти истории для вас — вы журналисты, вам лучше знать. Извиняться не хочу ни за что из того, что происходит за пределами клуба. Когда команда и работающие в клубе люди сосредоточены на одной цели, играть проще. А эти истории не для меня», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» в матче 3-го тура РПЛ уступил на своём поле «Нижнему Новгороду» со счётом 1:2.