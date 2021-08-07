Жена Карпина: Валерий Георгиевич ещё работает, телеграм-канал заводить не собираюсь

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, призналась, что не планирует заводить телеграм-канал.

«Валерий Георгиевич ещё работает. Телеграм канал заводить не собираюсь. Нет компетентности», — сказала Дарья Карпина корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, устроила заочную перепалку с бывшим спортивным директором клуба Дмитрием Поповым. Салихова регулярно негативно отзывалась о работе Попова в своём телеграм-канале. Позднее Попов, объявив об уходе из клуба, также завёл телеграм-канал. Он начал публиковать в нём переписку с Салиховой, которая опровергла или ставила под сомнения многие её слова. Попов предложил Салиховой прекратить перепалку и закрыть телеграм-канал.