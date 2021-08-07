Витория высказался об отсутствии спортивного директора в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал уход спортивного директора москвичей Дмитрия Попова.
«Нет ли проблем с усилением в связи с тем, что в клубе теперь нет спортивного директора? Хотелось бы, чтобы всё было лучше, яснее. Надеюсь, в ближайшее время всё исправится – я в контакте с ответственными за трансферную политику людьми, у нас есть гендиректор и президент.
Что касается жёлтой карточки от арбитра, то да, это были только эмоции с моей стороны – я слишком импульсивно выразил свой протест. Хотел донести до судьи, что нужно чувствовать ритм игры, а не ломать её паузами, ненужными остановками. В техническом плане у меня нет претензий к работе арбитров в последних матчах, но хотел указать – надо давать играть, а не сбивать ритм. И делал я это со всем уважением», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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