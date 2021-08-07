Попов: пока Салихова будет влиять на принятие решений, «Спартаку» не достичь целей

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал новую запись в своём телеграм-канале. Он написал пост после того, как «Спартак» уступил «Нижнему Новгороду» в матче 3-го тура РПЛ (1:2).

«До тех пор, пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, «Спартаку» никогда не достичь поставленных целей», — написал Попов.

Зарема Салихова, являющаяся супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна, неоднократно жёстко критиковала Попова. После того, как «Спартак» уступил в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфике» (0:2), Попов объявил об уходе в отставку. По словам функционера, одной из причин была постоянная критика и оскорбления со стороны Салиховой. После ухода из «Спартака» Попов завёл собственный телеграм-канал.