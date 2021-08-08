Карпин встретился с тремя игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил с тремя игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом» (1:2).

«Мне была нужна эта встреча с игроками. Буду встречаться со всеми, кто был на Евро. Я не буду говорить вам, о чём мы говорили. Это наши внутренние разговоры.

Говорили с Зобниным, Джикией и Бакаевым. Обсуждали всё по чуть-чуть. Насчёт Фернандеса вы всё знаете, объяснять нечего. Будет ли он вызван в сборную? Если будет в нормальном состоянии, почему нет? Как и все. На сегодняшней встрече с игроками обменивались мнениями», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Счёт в этой встрече был открыт уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.