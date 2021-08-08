Карпин: то, что сегодня показывает «Спартак», беспокоит в контексте сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород» (2:1).

«То, что сегодня показывает «Спартак», настораживает, беспокоит в контексте сборной. Успокоил ли разговор с игроками? Мы не говорили про сегодняшнюю игру.

Про то, что происходит в «Спартаке», вопрос не ко мне, а, наверное, к руководству клуба. После поражения ребята расстроены, но про игру мы не говорили», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт в этой встрече был открыт уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.