«Зенит» отреагировал на победу «Нижнего Новгорода» в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на результат матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Команду из «Нижнего Новгорода» возглавляет бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

«Зенит» опубликовал в своём «твиттере» фото Кержакова, сопроводив его тематическим смайлом.

Запись можно посмотреть в «твиттере» питерцев.

Счёт в этой встрече был открыт уже на 4-й минуте. После углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который был на дальней штанге без опеки, и Алексею оставалось лишь пробить мимо вратаря. На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.