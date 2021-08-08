Карпин: с Черчесовым общения не было, со Слуцким было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об общении с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«С Черчесовым общения не было, со Слуцким было. Поговорили, обсудили. Общение со Слуцким прошло хорошо. Кто будет из «Рубина»? Узнаете, может, никого не будет. Когда нужно будет объявить состав, тогда и объявим. Врачи из тренерского штаба Черчесова не пропали. Штаб в административном плане будет обновлён несерьёзно.

Уйти из «Ростова», в большей степени, моё решение. Оно сложилось после первой игры, начали об этом разговаривать. Никто никого не просил остаться, решили, подумали. Юрий Сёмин? Как обычно бодрый, жизнерадостный», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.