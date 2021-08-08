Малком высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Некоторое время Малком также выступал за «Барселону» и был одноклубником Месси.

«Лео может выбирать, куда отправиться дальше. Будет грустно видеть Лео не в футболке «Барселоны», но я знаю, что он выберет хорошую команду и будет очень счастлив, ведь он этого заслуживает не только как футболист, но и как человек», — сказал Малком после финала Олимпийских игр со сборной Испании.

Ожидается, что Месси перейдёт в «ПСЖ». Презентация аргентинца может состояться 10 августа.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.