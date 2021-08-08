Агуэро, Пике, Бускетс и Альба провели встречу в доме у Лионеля Месси

Сразу несколько футболистов каталонской «Барселоны» провели встречу в доме у 34-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси, покидающего сине-гранатовых. Об этом сообщает Get Spanish Football News в «Твиттере».
«Серхио Агуэро, Жерар Пике, Шакира, Серхио Бускетс, Жорди Альба и известный киберспортивный комментатор Ибай Льянос провели встречу в доме Лионеля Месси», — гласит источник.
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Месси выступал за «Барселону» с 2003 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.
Ранее Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамад Аль-Тани, объявил о завершении переговоров с аргентинским форвардом.
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