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Дани Алвес – самый возрастной футболист в истории Олимпиады, завоевавший золото

Дани Алвес – самый возрастной футболист в истории Олимпиады, завоевавший золото
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Известный крайний защитник Олимпийской сборной Бразилии по футболу Дани Алвес, завоевавший золото с национальной командой на турнире в Токио, отметился впечатляющим статистическим достижением.

Как сообщает Opta Joao в «Твиттере», в свои 38 лет и 93 дня Дани Алвес – стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим золотую медаль в мужском футбольном турнире на Олимпийских играх.

Напомним, в финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время.

На 38-й минуте сборная Бразилии получила возможность пробить пенальти, но этот шанс не реализовал нападающий Ришарлисон. В компенсированное к первому тайму время бразильский форвард Матеус воспользовался передачей полузащитника Дани Алвеса и открыл счёт. На 61-й минуте равновесие восстановил нападающий Микель Оярсабаль, откликнувшийся на передачу полузащитника Карлоса Солера.

Встреча перешла в дополнительное время, которое получилось богатым на события. На 108-й минуте Малком переиграл вратаря соперника и принёс сборной Бразилии золотые медали, установив окончательный счёт.

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