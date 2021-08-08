Тренер «Бреста»: возможный переход Месси для нашей дерьмовой лиги – это событие

58-летний франко-армянский специалист Мишель Дер Закарян, возглавляющий французский «Брест», высказался о возможном переходе 34-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».
«Мы говорим, что у нас дерьмовая лига, но если нам удастся привлечь такого игрока как Месси, это станет исключительным событием. Я не собираюсь быть здесь вежливым, но он меня привлекает как футболист», — цитирует тренера Get French Football News в «Твиттере».
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
Ранее Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамад Аль-Тани, объявил о завершении переговоров с аргентинским форвардом.
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