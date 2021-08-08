Гончаренко: у нас часто такое, что семинар на одну тему, а судейство другое

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итоги встречи второго тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (2:3).

«В целом мы достаточно хорошо смотрелись, особенно это касается понимания, как играть против «Зенита» в атаке, моментами достаточно неплохо в обороне смотрелись, хорошее движение было. Может быть, не хватало более нестандартный действий в концовке, когда мы начали проигрывать, хотя момент у Классона был.

Тяжело какие-то претензии предъявить команде, хотя это поражение на поле сильного соперника, но по качеству игры надо попробовать изменить ситуацию в дальнейших матчах, потому что ну не можем мы после трёх игр иметь два поражения.

Проводили ли судьи семинары по правилам с нашими игроками? Да, проводили, но очень у нас часто происходит такое, что семинар идет на одну тему, а судейство мы видим другое», — приводит слова Гончаренко официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на 14-й минуте матча с «Зенитом» полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол со штрафного, однако главный арбитр после видеопросмотра отменил взятие ворот. Гол «Краснодара» не засчитали, так как Спаич забежал в «стенку» «Зенита» и мешал питерцам. Сейчас это нарушение правил.