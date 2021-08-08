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Защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал победу на Олимпиаде в составе сборной Бразилии

Защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал победу на Олимпиаде в составе сборной Бразилии
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22-летний защитник московского ЦСКА Бруно Фукс отреагировал на завоевание золотых медалей Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в составе сборной Бразилии.

«Это золото! Какое невероятное чувство! Какая невероятная команда! Очень благодарен тренерскому штабу за то, что принимал участие в этом Олимпийском цикле. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы оказаться здесь, я буквально жил мыслью об этом турнире и много работал, но в какой-то момент я даже не верил, что смогу это сделать. Работа всегда будет вознаграждена! Мы чемпионы, это золото для всей Бразилии!» — гласит пост Фукса в «Инстаграме».

В финале Олимпийских игр встретились сборные Бразилии и Испании. Матч завершился со счётом 2:1, победный мяч был забит уже в дополнительное время.

Отметим, что Фукс не провёл на поле ни минуты в составе сборной Бразилии в финальной стадии Олимпийского турнира в Токио (Япония).

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