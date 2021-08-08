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Нападающий «Бенфики» Сеферович может перейти в «Рому»

Нападающий «Бенфики» Сеферович может перейти в «Рому»
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Форвард португальской «Бенфики» Харис Сеферович может перейти в чемпионат Италии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, агент 29-летнего швейцарца предложил игрока «Роме», если клуб покинет Эдин Джеко. Сообщалось, что Джеко может перейти в «Интер».

Сеферович уже выступал в Италии за «Фиорентину», «Лечче» и «Новару». В минувшем сезоне форвард провёл 31 матч в чемпионате Португалии, в которых забил 22 гола и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Сеферович не примет участия в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Швейцарский нападающий получил повреждение, из-за которого пропустит не менее двух недель.

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