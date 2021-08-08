Нападающий «Бенфики» Сеферович может перейти в «Рому»
Поделиться
Форвард португальской «Бенфики» Харис Сеферович может перейти в чемпионат Италии. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, агент 29-летнего швейцарца предложил игрока «Роме», если клуб покинет Эдин Джеко. Сообщалось, что Джеко может перейти в «Интер».
Сеферович уже выступал в Италии за «Фиорентину», «Лечче» и «Новару». В минувшем сезоне форвард провёл 31 матч в чемпионате Португалии, в которых забил 22 гола и сделал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Сеферович не примет участия в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». Швейцарский нападающий получил повреждение, из-за которого пропустит не менее двух недель.
Комментарии
- 8 августа 2021
-
06:47
-
06:26
-
04:29
-
04:08
-
03:50
-
03:31
-
02:41
-
02:27
-
01:52
-
01:23
-
00:55
-
00:41
-
00:39
-
00:34
-
00:28
-
00:20
-
00:16
-
00:03
- 7 августа 2021
-
23:58
-
23:42
-
23:28
-
23:21
-
23:07
-
23:02
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
21:56
-
21:42
-
21:36
Партнерский контент