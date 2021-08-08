Осинькин: быстрый гол заставил нас раскрыться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал третье подряд поражение на старте чемпионата России. Самарский клуб на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

«Мы пропустили слишком быстрый гол. В причинах этого гола надо ещё разобраться, но гол нас раскрыл. Он заставил нас играть сумбурно. Соперник грамотно и умело защищал этот счёт. В любом случае по качеству игры в первом тайме мы могли и должны были играть лучше. Считаю, что второй тайм в этом плане получился у нас более цельным.

Мы сделали очень много действий, которые вообще не вытекали из логики игры. Это неподготовленные удары, какие-то длинные забросы, на которые никто не может побежать, неподготовленные диагонали. Всё, что связано с каким-то непонятным риском, который мы хотим по стилю не допускать, мы сделали слишком много таких вещей. Они сломали нам игру. Молодость всегда проявляется по-разному. Кто-то раньше становится зрелым футболистом, кто-то позже. У нас не хватило опыта, где-то лидерских качеств игроков. Мы должны внутри себя найти правильные слова, отношение», – приводит слова специалиста пресс-служба клуба.