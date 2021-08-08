Защитник «Лестера» Фофана, травмировавшийся в товарищеском матче, не сыграет до конца года

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс рассказал о состоянии защитника команды Уэсли Фофана. Он получил травму в товарищеском матче с «Вильярреалом». После жёсткого подката Фофана покинул поле и не смог продолжить игру. Уже в начале следующей недели футболист перенесёт операцию на травмированной лодыжке.

«В понедельник Фофана перенесёт операцию. Он не сможет играть до 2022 года. Когда он сможет вернуться на поле? Пока это непонятно, сможем оценить его состояние в следующие полгода.

К сожалению, травма оказалась намного более серьёзной, чем мы надеялись. Рентген показал, что там очень большие повреждения. После операции он начнёт восстановительные процедуры.

Очень жаль, что мы потеряли его, ведь Фофана очень талантлив. Но он пребывает в хорошем настроении», — цитирует Роджера Sky Sports.