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Украинский клуб презентовал новую форму с помощью полуголой девушки

Украинский клуб презентовал новую форму с помощью полуголой девушки
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Футбольный клуб «ЛНЗ», выступающий во втором дивизионе чемпионата Украины, показа форму на новый сезон. Белая экипировка, выпущенная компанией Puma, будет использоваться в качестве гостевой формы.

Для презентации формы была задействовала модель, которая примерила форму, попозировав на поле с пшеницей. На некоторых фото футболку девушка позирует в футболке без игровых шорт.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» клуба.

Ранее «ЛНЗ» представил и домашнюю форму. Она выполнена в фиолетовом цвете.

«ЛНЗ» после двух туров нового сезона занимает 6-е место в группе А. Команда набрала три очка, одержав одну победу при одном поражении.

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