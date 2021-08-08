Украинский клуб презентовал новую форму с помощью полуголой девушки
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Футбольный клуб «ЛНЗ», выступающий во втором дивизионе чемпионата Украины, показа форму на новый сезон. Белая экипировка, выпущенная компанией Puma, будет использоваться в качестве гостевой формы.
Для презентации формы была задействовала модель, которая примерила форму, попозировав на поле с пшеницей. На некоторых фото футболку девушка позирует в футболке без игровых шорт.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» клуба.
Ранее «ЛНЗ» представил и домашнюю форму. Она выполнена в фиолетовом цвете.
«ЛНЗ» после двух туров нового сезона занимает 6-е место в группе А. Команда набрала три очка, одержав одну победу при одном поражении.
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