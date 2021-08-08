«Моуринью» и трёх игроков «Ромы» удалили в товарищеском матче с «Бетисом»

Накануне, 7 августа, состоялся товарищеский матч испанского «Бетиса» и итальянской «Ромы». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Бетиса» и запомнилась активным вмешательством в происходящее арбитра.
При счёте 2:2 Алекс Морено вывел «Бетис» вперёд. Главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью показалось, что форвард испанцев подыграл себе рукой. В итоге португальский специалист начал активно спорить с арбитром, за что получил красную карточку. Кроме того, рефери удалил игрока «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, который также выражал недовольство взятием ворот. Вскоре вторую жёлтую карточку получил Джованни Манчини, а в концовке был ещё и удалён Рик Карсдорп. Таким образом, «Рома» доигрывала встречу ввосьмером.
Один из мячей в составе римлян забил бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.
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- 7 августа 2021
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