«Моуринью» и трёх игроков «Ромы» удалили в товарищеском матче с «Бетисом»

Накануне, 7 августа, состоялся товарищеский матч испанского «Бетиса» и итальянской «Ромы». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Бетиса» и запомнилась активным вмешательством в происходящее арбитра.

При счёте 2:2 Алекс Морено вывел «Бетис» вперёд. Главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью показалось, что форвард испанцев подыграл себе рукой. В итоге португальский специалист начал активно спорить с арбитром, за что получил красную карточку. Кроме того, рефери удалил игрока «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, который также выражал недовольство взятием ворот. Вскоре вторую жёлтую карточку получил Джованни Манчини, а в концовке был ещё и удалён Рик Карсдорп. Таким образом, «Рома» доигрывала встречу ввосьмером.

Один из мячей в составе римлян забил бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.