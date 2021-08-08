Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча за Суперкубок Англии с «Лестер Сити» (0:1).



«Поздравляю «Лестер». Я более чем доволен тем, как играла моя команда. Многое было действительно хорошо. Молодые футболисты были великолепны. Игроки получили время, так что мы извлекли выгоду из этого противостояния. Необходим ли нам нападающий? Всё зависит от того, возможно ли это. Если нет, мы обойдёмся без форварда», — приводит слова Гвардиолы ITV.com.



«Лестер Сити» во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. «Манчестер Сити» завоёвывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который побеждал 21 раз.