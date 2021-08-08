Лунёв: перед переходом в «Байер» от Дзюбы прилетело: «Хорош уже, подписывай с «Зенитом»

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв рассказал о переходе в немецкий клуб.
«Были переговоры с «Зенитом», с другими командами. Постоянно какие-то варианты то возникали, то отпадали… В общем, шёл процесс поиска команды. Параллельно я тренировался. Каждый делал своё дело. И вот в какой-то момент агент сообщил о варианте с «Байером». Прошло два-три дня, и всё это стало серьёзно. Сперва была информация, что представители немецкого клуба хотят пообщаться с нами по Zoom. Назначили разговор на 30 июня. В общем, довольно оперативно всё произошло. После чего наша дружная команда начала вести переговоры, заниматься документами. Между конференц-связью по интернету и подписанием контракта прошло всего девять дней. И мы, и клуб всё сделали максимально оперативно. Согласовали условия контракта, решили вопрос по въезду в страну.
Я такой человек, что не привык верить в чудеса. Конкретика есть конкретика. Иначе нет смысла разговаривать. Знаете, сколько вариантов я слышал с зимы? Даже нет смысла их комментировать. Поэтому поначалу подумал, возможно, это очередной. Но хороший! Кстати, такие тоже звучали. Но тут действительно вскоре появилась чёткость, и отлично, что всё сложилось именно так.
Разве можно представить, что Дзюба не пошутил по поводу моего перехода. Уже когда был в Германии, но контракт с «Байером» ещё не подписал, «партизанил» в этом смысле, от Артёма прилетело: «Хорош тебе там уже, давай подписывай с «Зенитом» и к нам». Но потом, конечно, поздравил!» — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».
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