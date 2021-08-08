Гарет Бэйл попал в заявку «Реала» на товарищеский матч с «Миланом»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл попал в заявку мадридской команды на товарищеский матч с «Миланом». Встреча состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия). Начало матча — в 19:30 мск.
Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Луис Лопес, Милитао, Алаба, Начо, Марсело, Чуст, Мигель, Модрич, Каземиро, Васкес, Эдегор, Иско, Бланко, Марвин, Аррибас, Винисиус, Мариано, Родриго, Бэйл, Йович.
Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы. Ранее сообщалось, что Бэйл рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с «Королевским клубом» и завершения карьеры.
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