«Химки» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 8 августа, состоится матч «Химки» — «Ростов». Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).
В двух предыдущих турах «Ростов» проиграл «Динамо» (0:2) и «Зениту» (2:4). В свою очередь «Химки» уступили «Зениту» (1:3) и обыграли «Краснодар» (1:0).
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Ростов» занял 9-е место, набрав 43 очка, а «Химки» завершили выступление на 8-м месте (45).
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