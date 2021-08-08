«Реал» не инициирует переговоры по переходу Мбаппе и ждёт, что «ПСЖ» сам предложит игрока

«Реал» занимает выжидательную позицию в вопросе трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает Marca. По данным источника, мадридцы внимательно следят за ситуацией в парижском клубе. И в «Реале» полагают, что для подписания контракта с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси парижанам придётся продать одну из своих звёзд. Наиболее высокие шансы покинуть команду у Мбаппе. Француз давал понять, что хочет попробовать силы в другом клубе.

В «Реале» ожидают, что «ПСЖ» сам выйдет на связь и предложит приобрести Мбаппе. Если же этого не произойдёт, то мадридцы постараются подписать игрока следующим летом, когда у него истечёт контракт с «ПСЖ».

Предполагается, что уже в ближайшие дни «ПСЖ» объявит о переходе Месси. Официальная презентация игрока может состояться 10 августа.